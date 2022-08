Acidente matou dois hoje (confira vídeos)

Um homem residia em Jacarezinho e outro em Bandeirantes

Um morador de Bandeirantes e outro de Jacarezinho morreram após colisão frontal entre dois caminhões nesta segunda feira (29), por volta das 9h30m, na PR-855, em Bandeirantes.

O primeiro, Matheus Parizotto (foto de capa) , 26 anos (deixou a noiva, Maria Eduarda) seguia para Londrina e o segundo no trecho entre Santa Mariana , dirigido por Márcio Menoti (foto abaixo em preto e branco) , idade não revelada. O acompanhante está fora de perigo e internado na Santa Casa local.

Não se sabe quais foram as causas do acidente, mas o veículo com cimento invadiu a pista contrária.

Os óbitos foram no local.