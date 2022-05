Em Jundiaí do Sul, acidente mata moço

Corpo será enterrado nesta quarta-feira às 11 horas

EXCLUSIVO: Samuel Aparecido de Melo (foto) , de 19 anos, perdeu a vida num acidente no qual estava como passageiro em torno de 22h40m desta segunda-feira, dia 30, no KM 77 da PR-218, em Jundiaí do Sul.

O tempo estava chuvoso e os dois seguiam num GM/Celta (placas de Pinhal) no sentido Ribeirão do Pinhal-Jundiaí do Sul. O motorista perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra uma árvore na sua margem esquerda.

O condutor, 21 anos, sofreu ferimentos graves, e o óbito de Samuel foi no local.

O corpo, cuidado pela Funerária Lemes, está sendo velado na Capela Mortuária Lemes (Rua Carlos Gomes, 606, centro) e será sepultado às 11 horas desta quarta-feira, dia primeiro, no Cemitério Municipal.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.