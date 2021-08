Acidente mata platinense hoje

Tinha 48 anos, deixou três filhas e corpo será velado na Funerária Platinense

Luciano Antônio Vieira (foto), de 48 anos, perdeu a vida atropelado por uma carreta em torno de oito horas desta quinta-feira, dia cinco, no KM 41 da BR-153, em Santo Antônio da Platina (fotos).

O veículo envolvido foi o conjunto caminhão trator Volvo/NH12380 4X2T e semirreboque SR/Librelato SRCS 3E, conduzido por um homem de 31 anos. Com base na análise dos vestígios e declarações do condutor e de testemunha, constatou-se que o veículo seguia no sentido decrescente da BR-153, quando Luciano teria saído rapidamente da faixa de domínio e se jogado entre as rodas do semirreboque.

O corpo de bombeiros, Polícia Rodoviária Federal(Unidade Operacional local), Serviço de Atendimento Médico de Urgência(SAMU) e ambulância da concessionária Triunfo/Econorte, Criminalística e o Instituto Médico Legal estiveram no local, perto da passarela na zona urbana do município.

Ele era divorciado, trabalhou na empresa Yazaki e deixou três filhas, a mais nova de 12 anos.

O corpo está sendo preparado e será velado na Funerária Platinense. Ainda não foi definido horário do sepultamento, mas será nesta sexta-feira, dia seis.