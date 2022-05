Acidente mata rapaz de 27 anos na PR-092 em Wenceslau Braz

Levaria alho de Quatiguá para o Norte do País

O corpo de Jardel Brandão Neres (foto) , de 27 anos, será sepultado no início da tarde deste sábado, dia 28, em Cacoal, município de 87 mil habitantes do leste rondoniense.

Perdeu a vida às 22h35m desta quinta-feira, dia 26, no KM 268 da PR-092 em Wenceslau Braz. Transportava uma carga de verduras e frutas do Ceasa (Centro Estadual de Abastecimento) quando houve o acidente fatal dirigindo o VW/30.330 (placas Ji-Paraná/RO).Fotos antes e depois do acidente.

Ele perdeu o controle da direção numa curva fechada (por motivo não apurado ) saiu da pista e tombou no trecho entre Siqueira Campos.

Óbito no local com o corpo preso às ferragens.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

O destino seria Quatiguá, carregar alho e retornar para Ji-Paraná.