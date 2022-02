Acidente interdita PR-092 e fere dois homens (vídeo)

Envolveu três caminhões que colidiram numa reta da rodovia

Às 08h30m desta sexta-feira, dia 18, no KM 240 da PR-092 aconteceu acidente em Arapoti, município dos Campos Gerais vizinho de Wenceslau Braz, Norte Pioneiro. A via ficou totalmente bloqueada por cerca de seis horas.

Um Scania/113 (placas de Arapoti) colidiu lateralmente com outro caminhão também modelo Scania R113 (placas de Canguçu-RS) e o Scania R450 (placas de Concórdia-SC).

No sinistro numa reta, dois motoristas (41 e 42 anos) ficaram gravemente feridos e o terceiro não se machucou.

A dinâmica e causas serão apuradas detalhadamente, Houve princípio de incêndio, logo debelado.

Atenderam a ocorrência a Defesa Civil e a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual arapotienses, o Serviço de Atendimento Médico de Emergência local(SAMU) e o Corpo de Bombeiros de Jaguariaíva.

Helicóptero do governo estadual levou os feridos à hospitais da região. Ninguém morreu.

Uma carga de fertilizante e outra de soja ficaram espalhadas numa ponte e na pista.