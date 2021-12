Acidente hoje mata homem de 40 anos

Colisão às 8h15m na rodovia Benedito Lúcio Machado: GM Onix bateu na traseira da Honda 160 que colidiu contra Toyota Hilux

Acidente com vítima fatal ocorreu às 8h15m desta quarta-feira, dia 15, perto da entrada do Jardim Bellagio, na rodovia Benedito Lúcio Machado, no trecho entre o povoado rural chamado Platina, em Santo Antônio da Platina.

Edimar Martins Antônio (fotos), de 40 anos, perdeu a vida no local quando o motorista de 35 anos de um GM Onix colidiu contra a traseira da Honda Start 160 cc , a qual bateu bateu na parte traseira da Toyota Hilux.

O condutor da moto trabalhava no Mototáxi Pontual, na rua 24 de Maio.

Deixou a esposa, Nice, e um filho, Joel. Não foram definidos local do velório e horário do sepultamento.

O motorista de um dos carros dirigia embriagado, está no Pronto Socorro Municipal e será preso.

Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil e Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência.

Mais detalhes nesta noite.