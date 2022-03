Acidente hoje em Ribeirão do Pinhal teve três feridos (vídeo)

Colidiu contra árvores após desviar de carreta no trecho entre Nova Fátima

O condutor de um ônibus da Princesa do Norte , de 51 anos, teve que tirar o coletivo da pista para evitar colisão frontal e acabou batendo numa árvore em Ribeirão do Pinhal no trecho entre Nova Fátima na manhã desta quarta-feira, dia 23, na PR-218 (fotos e vídeo).

Bombeiros de Bandeirantes, Polícia Militar, a ambulância da prefeitura ribeiro-pinhalense e a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atenderam o sinistro.