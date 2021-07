Acidente fere rapaz em Ribeirão Claro

A Unidade Operacional da PRE de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência

Abalroamento Transversal às 09h15m desta quinta-feira, dia 29, feriu um jovem em Ribeirão Claro.

Trafegava a Fiat/Strada(placas de Ribeirão Claro) pela PR-151 do sentido Ribeirão Claro ao Porto Emigdão(na divisa com São Paulo), e ao atingir o Km 12 envolveu-se em acidente com a Honda/CG 160 (placa de Ribeirão Claro) que trafegava sentido contrário.

Ocorreu justamente no momento em que a picape realizava uma conversão à esquerda. O motorista de 58 anos não se machucou.

Já o motociclista de 20 anos sofreu ferimentos médios, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Ribeirão Claro.

Realizado etilômetro para o condutor da Strada resultou em 0,00mg/l.

