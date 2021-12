Acidente fere 4 pessoas em Ibaiti

Sinistro envolveu um Fiat/Cronos, e um Caminhão VW/6.90; Os ocupantes tiveram ferimentos leves

A Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente no KM 55 da PR- 435, no munícipio de Ibaiti. Foi nesta segunda-feira, dia 29, por volta das 16h40,

O acidente envolveu um Fiat/Cronos (foto principal), com placas de Cornélio Procópio, que colidiu com a traseira de um caminhão VW/6.90 (foto abaixo), com placas de Ibaiti, que seguiam da PR-272 para Congonhinhas.

No carro estavam três pessoas, e no caminhão apenas o condutor. Todas as vítimas tiveram ferimentos leves e foram hospitalizadas, por isso não foi realizado o teste do etilômetro nos condutores.

Ambos veículos tiveram danos materiais.