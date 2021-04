Acidente fere 3 em Santo Antônio (vídeos)

Condutor bateu VW Gol 1.6 numa árvore da PR-092

Exclusivo: Paulo Giroto (motorista), de 21 anos, Matheus Zanette e Leonardo Zanetti sofreram ferimentos graves após acidente às 21h10m no KM 359 da PR-092, em Santo Antônio da Platina, no trecho entre Barra do Jacaré (fotos e vídeos).

O sinistro foi numa reta com as condições do tempo boas, mas o motorista perdeu o controle do VW/Gol 1.6 (placas de Barra do Jacaré) e colidiu contra uma árvore à margem esquerda da rodovia tendo como referência o sentido de trafego.

Socorridos, os três jovens foram levados até o Hospital Beneficente de Andirá.

Atenderam a ocorrência a Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros e SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

O carro teve perda total.