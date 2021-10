Acidente envolve caminhão e carro

Abalroamento Transversal não registrou nenhum ferido

Neste domingo, dia 10, às 22h40m, a Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente sem vítimas, que ocorreu em Siqueira Campos, no km 27 da PR-424, no entroncamento com a PR-092.

O acidente envolveu um GM/Classic (foto principal), com placas de São José dos Pinhais, conduzido por um rapaz de 36 anos, e um caminhão Mercedes Benz/Aton (foto abaixo), com placas de Quatiguá, conduzido por um homem de 40 anos.

Nenhum dos condutores se machucou. Realizado o teste do etilômetro em ambos e resultou em 0,00 mg/l.