Acidente com três carros em Jaboti

Na manhã deste domingo envolvendo Fox, Uno e Vectra na PR-272

Acidente às nove horas deste domingo, dia 13, no KM 74 da PR-272, em Jaboti.

Um VW/Fox (placas de Ventania/PR) trafegava pela rodovia sentido Japira, ao chegar no entroncamento com a PR-960, entrou no trevo e foi abalroado transversalmente pelo Fiat Uno (placas de Arapoti) no sentido contrário. O primeiro carro foi arremessado contra um GM/Vectra, placas de Jaboti, que também estava parado no trevo para entrar na PR-272.

Batida do tipo complexo.

O motorista do Fox, de 38 anos, e a sua passageira de seis anos; o Uno, rapaz de 24 anos acompanhado de uma moça da mesma idade tiveram ferimentos leves. Já o condutor do Vectra, 51, não se machucou.

Realizados etilômetros em todos os condutores, sendo resultados negativos.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu a ocorrência.