Colisão mata moça de Wenceslau Braz

Acidente envolveu Honda Biz e Chevrolet/Prisma

Trafegava a Honda Biz (placa de Wenceslau Braz) no sábado às 20h30m na PR-151 em São José da Boa Vista, quando no KM 140 bateu lateralmente contra o Chevrolet/Prisma (placas de São José da Boa Vista), que viajava no sentido contrário.

A condutora de 31 anos sofreu ferimentos graves, sendo encaminhada ao Hospital de São José da Boa Vista, enquanto o motorista do carro não teve ferimentos (submetido ao etilômetro, resultou negativo).

Leila Domingues (fotos) acabou não resistindo e perdeu a vida. Era solteira e trabalhava num laboratório brazense de análises clínicas.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.