Acidente entre ônibus e Gol em Bandeirantes

Colisão transversal ocorreu na PR-855 porque o automóvel não respeitou a placa de “Dê preferência”

Na madrugada desta sexta-feira, dia 14, por volta das 00h35, a Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente envolvendo um ônibus no KM 03 da PR-855, em Bandeirantes.

O sinistro foi uma colisão transversal que envolveu dois veículos, um VW/Gol (foto abaixo), com placas de Bandeirantes, e um Ônibus da Viação Garcia (foto principal), M. Benz/MPolo, com placas de Londrina.

O condutor do automóvel, de 40 anos, teve ferimentos leves, e foi hospitalizado. Nele não foi feito o teste do etilômetro.

Já no motorista do ônibus, de 58 anos, que não se feriu, realizaram o teste do etilômetro, que resultou em 0,0 mg/l.

Segundo informações, o carro não parou na placa de “Dê preferência”, o que resultou na colisão.