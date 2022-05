Acidente Cruze/Moto em Siqueira Campos

Motociclista com ferimentos graves

Ao meio-dia desta terça-feira, dia dez, registrado acidente na PR-092, em Siqueira Campos.

O condutor (35 anos) do Chevrolet/Cruze (placas de S.C.) transitava no sentido de Wenceslau Braz, quando, ao atingir o KM 278, envolveu-se em sinistro tipo abalroamento transversal com uma Honda/CG (placa de S.C.) em sentido contrário.

Constatou-se que o piloto, de 18 anos, não possuía habilitação ou permissão para dirigir, portanto, foi autuado.

Apenas o condutor da moto teve ferimentos graves e foi hospitalizado, não sendo realizado etilômetro. No motorista do outro veículo, promovido o exame e nada confirmado.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.