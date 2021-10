Acidente hoje entre carreta e VW Gol

Hoje no meio da tarde no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Uma carreta Scania (placas de Ourinhos/SP) e um VW Gol G3 (placas Governo do Paraná) bateram frontalmente em torno de 15 horas desta quarta-feira, dia seis, no KM 30 da BR-153, perto do posto Acaron, em Santo Antônio da Platina, no trecho entre Jacarezinho.

O Corpo de Bombeiros de Jacarezinho, a concessionária Triunfo/Econorte e a Unidade Operacional da PRF(Polícia Rodoviária Federal) platinense atenderam a ocorrência.

O motorista do carro se feriu, mas sem risco de morte. O acidente causou lentidão no tráfego.

Mais detalhes ainda hoje.