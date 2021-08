Acidente em Santo Antônio fere três

Pneu de automóvel furou e carro bateu em caminhão na PR-092

Um VW/Fox (placa de São José da Boa Vista) trafegava no sentido de Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina às 8h20m desta quinta-feira, dia 12, e ao atingir o KM 321 da PR-092, abalroou de lado o Mercedes Benz/Atego 2426 (placas de Guaporé-PR) que viajava no sentido contrário e em sua mão regulamentar de direção.

Segundo relatou o condutor do carro (43 anos), estourou o pneu dianteiro do lado do motorista, fazendo com que perdesse o controle e causasse o acidente (fotos), sendo socorrido pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Ele estava acompanhado de um casal (59 e 63 anos).Os três se feriram levemente.

O rapaz que dirigia o caminhão (32) não sofreu ferimentos.

Foi realizado etilometro com resultado 0,00mg/l.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.