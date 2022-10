Batida em Santa Mariana mata jacarezinhense

Na manhã desta segunda feira (dia 24), em torno das 10h50m quatro veículos se envolveram em sinistro no KM 66 da BR-369 em Santa Mariana. Lacir Coccia (fotos) , que dirigia um Ford/Ka, 62 anos, foi a óbito no local.

Outras duas ocupantes do mesmo veículo foram encaminhadas à Santa Casa de Cornélio Procópio.