Casal de Tomazina morre em Pinhalão

Mulher ferida é irmã do motorista falecido e está em hospital de Ibaiti

Acidente automobilístico às 7h50m em Pinhalão nesta sexta-feira, dia 18, no KM 69 da PR-272 (trecho Tomazina a Japira) causou as mortes de um casal e feriu a irmã do motorista.

José Moraes dos Santos, 67 anos, perdeu o controle do Fiat/Uno (placas de Tomazina), capotou caindo num buraco ao lado da pista. Ele e a esposa, Terezinha Maria dos Santos, 60,morreram no local. A. M. S., 52, foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhada ao Hospital Municipal de Ibaiti.

O carro está no nome do filho, Rodolfo Jose Martins dos Santos, 31 anos.

De acordo com a dinâmica do sinistro, assim como informações colhidas, o Uno transitava sentido Pinhalão a Tomazina. José Moraes teria tentado desviar de um veículo, mas esse detalhe não foi confirmado pela reportagem do npdiario.

Estiveram no local a Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti, Defesa Civil de ibaitiense, IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, Criminalística e a Polícia Civil.

A Funerária Uniwences, de Tomazina vai cuidar dos corpos – que ainda estão em Jacarezinho – mas, ainda não tem horários de velório e sepultamentos.