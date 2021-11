Acidente moto e GM/10 fere jovem

Hoje numa estrada rural envolvendo Yamaha/YBR de Tomazina e camionete de Ribeirão do Pinhal

Na manhã desta quarta-feira, dia dez, por voltas das 06h15m, a Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente na PR-531, numa via sem pavimentação, no entroncamento com a BR-153 sentido Campeiro, munícipio de Ibaiti.

Foi do tipo abalroamento transversal.

De acordo com os dados colhidos no local, no momento do sinistro a Yamaha/YBR (placa de Tomazina)conduzida por um rapaz de 23 anos, inabilitado, se envolveu na batida com uma GM/S10 que transitava em sentido contrário.

Ele sofreu ferimentos médios, socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Ibaiti (UPA).

O motorista da camionete (placas de Ribeirão do Pinhal), de 53 anos, não se machucou.