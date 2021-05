Acidente em Andirá mata duas pessoas

Menina de oito anos e o padrasto perderam as vidas na hora e mulher de 42 anos foi hospitalizada

Agnaldo Cardoso da Cruz, 53 anos, dirigia um VW/Gol (placas de Andirá), com sua namorada, Ednara Aparecida Fernandes (foto abaixo), 42, e Lohana Gabriele Fernandes dos Santos, 8, na PR-092. Numa reta em declive no KM 373 bateu na Scania (placas de Uberlândia/MG), dirigida por um homem, que não se machucou.

O acidente ocorreu sentido Andirá ao entroncamento da BR-369.

A menina (foto acima), que perdeu a vida no momento do acidente, era filha da mulher, hospitalizada com gravidade em Andirá. O motorista do carro também entrou em óbito no local.

Moravam na Vila Sarmento, em Andirá.

Os corpos de Agnaldo e Lohana foram levados pelo IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.Estiverem na ocorrência também as Polícias Militar e Civil de Andirá, Unidade Operacional da PRE de Santo Antônio da Platina e a Polícia Técnica.