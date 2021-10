Homem de 46 anos sofreu queda na rodovia PR -272

No feriado desta terça-feira, dia 12, por volta das 19h15m, a Polícia Rodoviária Estadual local (foto) atendeu um acidente de moto, em Siqueira Campos, no KM 41, da PR-272.

O motociclista, de 46 anos, estava numa moto preta, trafegando pela rodovia, quando se envolveu em um acidente sozinho, caindo do veículo.

O SAMU (Serviço de Ambulância Móvel de Urgência) socorreu o ferido no lado esquerdo da via. O homem estava com ferimentos médios, e foi encaminhado para a Santa Casa de Siqueira Campos. O veículo já havia sido removido por populares.