Acidente com carro da Prefeitura de Santana do Itararé

Um Adolescente de 14 anos estava na direção



Neste domingo (08), às 12h45min, ocorreu acidente em Santana do Itararé.

Um veículo (GM/Corsa) da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura, trafegava pela rodovia PR-272, no sentido de Santana do Itararé à PR-092. Porém, quando atingiu o Km 13, chocou-se em um barranco na lateral esquerda do seu sentido de tráfego, e acidentou-se.

O condutor (14 anos) teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto Socorro da cidade e posteriormente levado a Delegacia de Polícia Wenceslau Braz para apuração dos fatos. Havia ainda no automóvel mais outras duas jovens, que não se feriram. A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

Os vereadores do município solicitaram apuração da Prefeitura sobre o acidente e o Conselho Tutelar foi acionado. Ainda não se sabe como o adolescente conseguiu o carro, se foi tirado da garagem da autarquia ou se alguém autorizou a retirada.