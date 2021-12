Acidente hoje com caminhão tira a vida de jovem platinense

Ele se deitou para verificar possível problema mecânico e veículo passou em cima

EXCLUSIVO: O caminhoneiro Augusto Sasdelli (fotos), 30 anos, morreu em torno de sete horas desta terça-feira, dia sete, em Arapoti. Ele retornava para casa, em Santo Antônio da Platina, parou para verificar o rodado do Ford Cargo 1932 que dirigia no KM 210 da PR-092 no trecho entre Jaguariaíva. O caminhão perdeu os freios e passou em cima da vítima. O óbito foi no local.

Equipes da Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU) de Arapoti e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

Augusto deixou a esposa, Liliane (vendedora na loja Geração Crescente, centro platinense), e a filha, Ana Luíza, de três anos. Era irmão da conhecida enfermeira, Paula Sasdelli.

O corpo está no Instituto Médico Legal de Jacarezinho (o primeiro atendimento feito pelo IML de Ponta Grossa) e será velado na Funerária Platinense a partir de 18 horas de hoje.

Familiares, todos da Igreja Adventista do 7º Dia, ainda não definiram horário do sepultamento amanhã.

Mais detalhes a qualquer momento.