Acidente auto/moto em Salto do Itararé

Carro bateu na traseira de Honda CG 125 Fan e fugiu sem prestar socorros

Nesta quarta-feira, dia dez, por volta das 18h30, a Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente de trânsito no munícipio de Salto do Itararé, no KM 17 da PR – 424.

Os veículos estavam trafegando sentido Siqueira Campos/Salto do Itararé, quando um veículo bateu na traseira do Honda/CG 125 Fan, com placas de Salto do Itararé.

A condutora, de 20 anos, e a passageira, 21 , foram feridas e hospitalizadas. O outro veículo envolvido no acidente fugiu do local, não prestando socorros.