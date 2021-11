Cambará: rapaz é transferido (vídeo)

Colisão aconteceu perto do Correio no centro de Cambará

Um homem de 31 anos se machucou gravemente na tarde do último domingo, dia 21, no centro de Cambará.

Ele, que é morador do bairro Estação, transitava com sua motocicleta quando um VW/Gol modelo antigo invadiu a preferencial na avenida Brasil e atingiu a vítima, que caiu e sofreu ferimento aberto na perna direita (a reportagem tapou com um borrão).

Na ocasião, foi encaminhado para a Santa Casa de Jacarezinho e, nesta quinta-feira, dia 25, a um hospital de Londrina, onde será submetido a uma cirurgia de “restauração óssea”.

O motorista do carro não sofreu ferimentos.