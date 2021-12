Ação social católica com presas de SAP

PASTORAL CARCERÁRIA DA IGREJA CATÓLICA CELEBRA MISSA DE NATAL

Nesta terça-feira, dia 21, a Pastoral Carcerária visitou a Cadeia Pública platinense e promoveu momentos de reflexão e adoração às presas, bem como foi celebrada uma Missa presidida pelos Padres Marcelo Gonçalves Mendes, da Paróquia Santa Filomena, e Héliton Ribeiro, da Paróquia São José.

, a carceragem platinense abriga apenas mulheres.

A ação social da Pastoral Carcerária foi de oportunizar as detentas um momento de profunda oração e reflexão. Segundo o coordenador da Pastoral, Jéfoni Nogari, o intuito da ação social é “estar onde o próprio Jesus esteve, com os pobres e pecadores dando-lhes uma oportunidade de buscar a conversão e uma vida digna”.

Após a celebração, foi distribuído a todos os servidores e 75 detentas mini panetones, totalizando 170, num momento de partilha.

A partir de fevereiro de 2022, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, as visitas semanais nas unidades do Depen (Departamento Penitenciário) e do Cense (Centro de Sócio Educação e Casas de Semi Liberdade) provavelmente serão retomadas.

Graças a gestão do Depen de Santo Antônio da Platina, e do Cense, foi possível a realização destes momentos tão importante. Além disso, o agradecimento imenso fica para todos os Padres de Santo Antônio da Platina, que não mediram esforços para que esta ação social fosse realizada.

A Igreja Católica agradece aos servidores Tide e Desireé, do Depen (Departamento de Polícia Penal do Paraná ) que promove eventos até o dia 24 , e ao Luciano e Matheus, do Cense (Centro de Sócio-educação) pela parceria em prol da dignidade humana de todos.