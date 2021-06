Regional: Ação evita problema no prédio

Unidade de saúde poderia no limite sofrer dano ambiental parcial em sua instalação mas força tarefa impediu

A diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, Márcia Altvater Vilas Boas, quando soube há duas semanas de um problema nas caixas de contenção num terreno contíguo ao prédio da unidade de saúde, se preocupou. Havia a possibilidade de que poderia ocorrer vazamento nas caixas de esgoto com algum dano ambiental, o que não aconteceu.

O imóvel é relativamente antigo e já havia sido detectada e pedida dispensa de licitação para os reparos justamente em função do eventual perigo emergencial. Só que o processo transcorreu não sendo preciso despesas.

Nesta terça-feira, dia 22, equipes da Sanepar(Companhia de Saneamento do Paraná), secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Polícia Ambiental e Vigilância Sanitária atuaram de maneira conjunta e colaborativa, solucionando a questão, inclusive com uma sucção e limpeza geral (fotos).

Não houve nenhum tipo de invasão de águas de chuvas ou quaisquer outros líquidos no interior do hospital. Também não ocorreu autuação de nenhum órgão público e a situação está normalizada.