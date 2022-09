Ação prende homem e apreende munições

Também recuperadas mercadorias roubadas

Na manhã desta sexta-feira, dia dois, a equipe da Polícia Civil, composta pelos investigadores, e equipes da Polícia Militar, composta pelo capitão Marciano Corsini, Agência de Inteligência, Rotam e Rocam, deram cumprimentos a mandados de busca domiciliar em duas propriedades.

Numa residência no Bairro Palmital, os policiais apreenderam munições e um revólver calibre .32, uma espingarda calibre .32, e também várias caixas de doce, roubadas na última segunda-feira, dia 29. O morador, um homem de 45 anos, foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Os mandados de busca foram autorizados judicialmente após investigação conjunta e identificação do autor do roubo ocorrido no Bairro Tarumã, quando um homem invadiu residência em posse de arma de fogo e deu voz de assalto, subtraindo uma Van carregada de caixas de doce.

O delegado, Rafael Guimarães, em posse das informações apuradas representou pela busca domiciliar e pela prisão preventiva, que teve concordância do Ministério Público e decretada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

Como foram esgotadas as diligências para localização do suspeito, divulga-se a foto em razão de interesse público para ser possível cumprimento da ordem judicial de prisão. O elemento possui a seguinte qualificação: MATEUS HENRIQUE TEIXEIRA RAMOS, vulgo “Cowboy” (foto principal).

Quaisquer informações entrar em contato com a Delegacia (43 3534-8902) ou Polícia Militar (190 ou 43 99150-0190.

Numa casa no Conjunto Habitacional Dr. Jamidas, foram apreendidos cinco pneus de um Honda Civic de procedência duvidosa e uma porção de maconha pesando 16 gramas.

Os dois moradores foram conduzidos e liberados após interrogatório.