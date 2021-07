Ação mobiliza polícia em Pinhal

Operação tranquiliza população pelo comprometimento

Na tarde desta quinta-feira, dia primeiro, investida ostensiva checou vários endereços suspeitos de serem locais de comercialização de drogas e esconderijos de foragidos da Justiça em Ribeirão do Pinhal.

A ofensiva contou com todo efetivo de policiais civis e militares do município, além do apoio de PMs da região. As guarnições percorreram ruas da cidade e cumpriram buscas.

Na varredura, localizadas porções de drogas e aparelhos celulares. Um inquérito será aberto para apurar o caso. Vários bairros foram visitados pelas forças de segurança, especialmente onde pairam maior volume de denúncias de tráfico de entorpecentes. De acordo com os organismos de segurança, a ação concatenada será rotina.