Ação em apoio ao turismo da região

Caravana do Crédito em Carlópolis, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina

Empreendedores do setor turístico do Norte Pioneiro terão a oportunidade e facilidade para financiamentos na temporada 2021/2022. A Fomento Paraná vai passar pela região ainda em outubro, com a Caravana do Crédito, atendendo empresários de Carlópolis, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina, além de Primeiro de Maio, na região norte, em novembro.

“A proposta é incentivar a abertura de novas vagas para o mercado de trabalho, já que estamos controlando a pandemia e nos preparando para a retomada da economia. E o turismo é um dos setores que mais devem crescer”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que representa a região no legislativo estadual.

Romanelli lembra que, por conta da pandemia, os setores de turismo, hospedagem e eventos foram os mais afetados. “Agora, com mais essa iniciativa da Fomento Paraná, vamos dar um passo importante para a reestruturação do turismo em todo o Norte Pioneiro”.

Crédito — A agência disponibiliza várias linhas de crédito para os empresários do setor turístico, dependendo do tamanho e faturamento de cada empreendimento. As condições oferecidas estão entre as melhores do mercado em termos de prazos para pagamento e taxas de juros.

Um dos exemplos é o atendimento aos pequenos negócios, com faturamento anual de até R$ 360 mil, que podem contrair um microcrédito, com taxas a partir de 0,45% ao mês, pelo Banco da Mulher Paranaense, e de 0,60% ao mês, pelo Banco do Empreendedor.

“O empresário que necessitar do aporte financeiro pode utilizar o microcrédito para capital de giro, manutenção do negócio, reforço dos estoques, obras ou compra de máquinas e equipamentos. Uma necessidade para quem viu suas reservas financeiras se esgotarem durante a pandemia”, diz o deputado.

O limite de crédito é para empreendimentos formalizados de R$ 20 mil, com prazo de até 36 meses para pagamento, com opção de garantia por meio de fundos de aval.

Já para empreendimentos com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões ao ano, linhas de crédito específicas permitem financiar desde pequenas reformas e compra de maquinário até projetos de inovação ou que envolvam a implantação de energias renováveis. Os recursos também podem ser utilizados para capital de giro, recomposição de estoques e manutenção de negócios.

Atendimento — Em Carlópolis, a Caravana do Crédito vai atender na prefeitura, no dia 26 de outubro (terça-feira), das 9 às 17 horas. A partir das 19 horas, o atendimento será na associação comercial – rua Padre Hugo, 1025.

Em Santo Antônio da Platina o atendimento será no dia 27 (quarta-feira), das 9 às 17 horas, na prefeitura. Depois desse horário, a partir das 19 horas, na associação comercial (rua Rio Branco, 510 – centro).

No dia 28 de outubro (quinta-feira) será a vez de Ribeirão Claro. O atendimento das 9 às 17 horas, na Agência do Trabalhador (rua Dr. Xavier Da Silva, 908).

Os empresários de Primeiro de Maio serão atendidos dia 30 de novembro (terça), das 9 às 17 horas, na Igreja Matriz (rua Quatorze, 237 – centro).