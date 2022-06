PM abordou veículos com resultados positivos

Nesta quarta-feira (08), a equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta realizou ação em Santo Antônio da Platina.

As diligências incidiram sobre a segurança no trânsito do município. Como resultado, foram abordadas 46 motocicletas e 08 carros, sendo tomadas as devidas providências.