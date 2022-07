Ação cumpre mais mandados de busca domiciliar em SAP

Operação conjunta em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta sexta-feira (29), a equipe da Polícia Civil (Delegado e investigadores) e equipes da Polícia Militar (ROCAM, ROTAM, CANIL e Agência de Inteligência), deram cumprimento a mandados de busca domiciliar em alguns bairros de Santo Antônio da Platina.

Numa residência no Jardim Monte das Oliveiras, um homem de 37 anos foi encontrado com 63 gramas de maconha.

Em outras duas casas (Vila Claro e Bela Vista), indivíduos foram abordados com pequenas quantidade de erva, em seguida confeccionados TCs (Termos Circunstanciados).

Os mandados foram representados pelo delegado, com concordância do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário.

A operação é mais uma ação das forças de segurança local no combate ao tráfico de drogas e de atendimento a denúncias da população.