Ação conjunta prende um jovem platinense

Em estabelecimento comercial que tinha droga e munições

Em torno de 14 horas desta quarta-feira, dia seis, as Polícias Civil e Militar (Rocam, Agência de Inteligência, Canil e radiopatrulha), deram cumprimento a mandados de buscas domiciliar contra alvos investigados por envolvimento com o tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina.

O primeiro local foi num bar na rodovia Benedito Lúcio Machado, no bairro Jardim Colorado, onde foram apreendidas uma porção de 25 gramas de maconha, máquinas de caça-níquel, três munições, maços de cigarro contrabandeado, além de outras provas que resultaram na prisão em flagrante do proprietário do estabelecimento comercial, um rapaz de 23 anos.

Já no Jardim Alvorada, os policiais entraram na residência de outro suspeito, o qual não se encontrava, e realizaram a apreensão de um tablete de maconha pesando 125 gramas.

Segundo apurado pela investigação, estariam associados para venda de entorpecentes no bar e no entorno.