Operação conjunta apreende 406 quilos de maconha em SAP

Nesta segunda-feira no bairro Murakami em Santo Antônio da Platina

Na tarde desta segunda-feira, dia sete, foi realizada operação conjunta entre as polícias civil e militar para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar no Bairro Murakami, em Santo Antônio da Platina. No local, encontrados diversos tabletes da droga maconha, pesando o total de 406,6 quilos. O morador não se encontrava.

Participaram da operação equipe da Polícia Militar composta pelo capitão Marciano Corsini, agência de inteligência, Rocam e rádiopatrulhas, bem como equipe da Polícia Civil, composta pelo delegado Rafael Guimarães e investigadores.

O mandado de busca foi representado pelo delegado de polícia, após intensa investigação e constante troca de informações entre as duas corporações, tendo parecer favorável pelo Ministério Público e autorizada pelo juíza da Vara Criminal da Comarca platinense.