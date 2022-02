Aberto ‘Empório Aroma da Serra’ no centro platinense

Opções deliciosas para todos os gostos especialmente para os norte-pioneirenses

Abriu em Santo Antônio da Platina o Empório Aroma da Serra, o único 100% mineiro da região. A loja conta com cafés artesanais, cafés trufados sabor chocolate, Amarula, avelã etc, doces de leite puros e com morango, chocolate, maracujá, doces de frutas como figo em calda, doce de abóbora com coco, marmelada, bananada, figada, doce de leite Viçosa (eleito dez vezes o melhor do Brasil), bolachinhas de nata, geleias de frutas e de pimenta, pequi em conserva, vinhos, cachaças, licores e cervejas artesanais.

Há, também, lombos e salames artesanais, além de uma variedade de queijos legitimamente mineiros, incluindo, o premiado Queijo Canastra, iguaria muito valorizada pela alta gastronomia no país todo.

Para quem ama presentear, o empório oferece opções de cestas e kits.

A ideia dos proprietários Allyson Prestes e Marília Carvalho é trazer para Santo Antônio o que há de melhor nos empórios de Minas Gerais. Os produtos são cuidadosamente escolhidos para proporcionar bons momentos para pessoas que apreciam produtos de alta qualidade e tradição.

A loja fica na Rua Tiradentes, nº 529-B, Centro em Santo Antônio da Platina, em frente ao Magrass.

