Abre Academia de Letras da região

Presidente é o professor e escritor Flávio Mello

No Dia Nacional do Livro(sexta-feira, dia 29), aconteceu em Siqueira Campos cerimônia de fundação da Academia de Letras do Norte Pioneiro, (ALNORPI).

Durante a solenidade, foram empossados os primeiros membros da diretoria e fundadores:

O professor e escritor Flávio Mello é o presidente, vice-presidente o escritor e artista plástico Inocêncio Norte Velho, a advogada e escritora Mônica Costa é a secretária, o professor e escritor Eder Ferreira ocupa a tesouraria e Luiz Henrique Germano o primeiro presidente de honra(Reportagem: Agência Criativa).