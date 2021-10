Abre Pro Tork Paranaense de Velocross 2021

É grande a expectativa para a primeira etapa da temporada 2021, que acontece neste fim de semana, em Contenda

A abertura da temporada 2021 do Campeonato Pro Tork Paranaense de Velocross é aguardada com grande expectativa por pilotos e equipes. Finalmente, será dada a largada neste fim de semana, dias 16 e 17 de outubro, junto a Copa Integração, que será realizada no município de Contenda (PR).

E, além de patrocinar e dar nome ao evento, a maior fabricante de motopeças da América também alinha no gate com seus atletas. Alguns deles irão defender os títulos conquistados no ano passado: Rafael Faria na categoria VX1, Rodrigo Taborda na VX3 Especial e na 250cc Pró, e Márcio Lago na VX4 Especial e na VX4 Nacional.

Faria não vê a hora de acelerar. “Estou animado com o retorno da competição. Teremos apenas quatro etapas, então, espero somar pontos importantes já nesta corrida. Apesar de ainda me recuperar de uma lesão na pélvis, me sinto confiante”, afirma o competidor, que também é o atual vice na 250cc Pró.

A pista do Centro de Treinamento Tabatinga foi especialmente preparada para a ocasião. A programação inicia no sábado, com os treinos a partir das 9h, e segue no domingo, com o warm up às 7h30. Haverá transmissão ao vivo através do canal da Federação Paranaense de Motociclismo no YouTube.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada:

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Vale ressaltar que ela só é válida para os filiados no Paraná, além de todos os atletas oficiais Pro Tork do país.

Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br

Inscrições: www.eventos.sportbay.com.br.

Serviço: Campeonato Pro Tork Paranaense de Velocross

Etapa: 1

Quando: Neste fim de semana, dias 16 e 17

Onde: CT Tabatinga – Contenda (PR)

Inscrição: www.sportbay.com.br

Ingresso: R$ 20

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.