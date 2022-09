Abatiaense conquista 1º lugar no Concurso Agrinho

Premiação pela categoria do 1º ano do Ensino Médio

Luana Gabriela Rosa Machado (fotos), estudante de 15 anos do Colégio Rui Barbosa de Abatiá conquistou o 1°lugar no concurso Agrinho pelo 1°ano do Ensino Médio.

A cidade integra o NRE (Núcleo Regional de Educação) de Jacarezinho, que abrange 12 municípios: Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina.

Sua professora, Josiane Santos, a Diretora Luciane Pedroso, a família e o Colégio sempre apoiaram a jovem e estão muito felizes pela conquista. No dia 7 de novembro a aluna irá para Curitiba receber a premiação.

Na foto, Luana, a professora Josiane Santos e a coordenadora Adriana Réis.