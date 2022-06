Abatiá: Homem de 63 anos morre em batida

Sinistro aconteceu no trecho entre Santo Antônio da Platina

Na manhã desta quinta-feira (16), por volta das oito horas, ocorreu acidente na PR-439, no município de Abatiá. Joaquim Aparecido (fotos), de 63 anos, morreu na hora.

Trafegavam pela estrada a Honda/Bros (placa de Ribeirão do Pinhal) que ele conduzia e um GM/Classic (placas de Santo Antônio da Platina). Ao atingirem o Km 38, a moto realizou manobra para acessar via perpendicular à esquerda, sem sinalizar. No mesmo momento, reduzindo a velocidade, o outro veículo iniciou ultrapassagem, causando choque transversal.

O motorista do carro, de 36 anos, não sofreu ferimentos.

Os dois não tinham habilitações para dirigir.

O corpo será velado nesta sexta-feira, dia 17, a partir das oito horas, e o sepultamento às 13 horas no Cemitério Municipal de Abatiá.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu o acidente.