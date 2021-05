Abatiá: Ex ameaça revelar nudes

Teria fotos íntimas em celular e chantageando para evitar divulgação

Uma adolescente de 16 anos, acompanhada de seu pai, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, alegando que seu ex-namorado, de 20 anos, morador na cidade de Abatiá teria fotos íntimas dela armazenadas em seu smartphone e estaria chantageando a sua divulgação.

De posse dessas informações, a Autoridade Policial solicitou ao Poder Judiciário a expedição de mandado de busca e apreensão. O pedido foi acolhido.

Investigadores compareceram na Rua Expedicionários, em Abatiá, na manhã de terça-feira, dia 11 , e apreenderam um aparelho celular da marca Samsung, modelo A10 que passará por exames periciais. Com resultado do laudo, será indiciado.

O caso, conhecido como Revenge Porn (Vingança Obscena, em tradução livre), pode configurar o crime do artigo 218-C, do Código Penal, cuja pena pode atingir cinco anos de reclusão.