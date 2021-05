Quina de São João paga R$ 170 milhões

Depois da Mega-Sena, a Quina é a modalidade que costuma pagar os maiores prêmios da loteria do país. Muito querida dos brasileiros, ela possui sorteios diários, exceto aos domingos. Em sua premiação especial, que este ano acontecerá no dia 26 de junho, o prêmio sempre passa da centena de milhões e em 2021, ela atingiu o seu recorde oficial: 170 milhões de reais.

As regras para acertar na Quina de São João são exatamente as mesmas dos sorteios regulares. Em um volante com 80 dezenas disponibilizados, o jogador deve marcar 5 delas – pelo menos, já que pode-se pagar mais e escolher até 15 números – e torcer para ser sorteado.

Qualquer jogo simples custa apenas R$ 2,00, uma das modalidades mais baratas da loteria brasileira (a Mega-Sena custa R$ 4,50, só pra você comparar). Pode apostar em qualquer lotérica do Brasil ou nos sites especializados pela internet, baste ter mais de 18 anos.

Existe algum segredo ou dica para aumentar minhas chances de ganhar? Não existem segredos, senão todo mundo ia acabar sabendo e ganhando ao mesmo tempo. Mas… existem, sim, algumas dicas que podem aumentar a probabilidade de você acertar os 5 números.

Não é nada de outro mundo, é apenas mais de atenção na hora de fazer o jogo e, infelizmente, a possibilidade de pagar mais e marcar dezenas extras. Num jogo com 10 números marcados, sua chance cresce para 1 em 253 mil apostas (além da possibilidade de ganhar várias quadras pois são 252 combinações diferentes) e no jogo simples é só de 1 em 50 milhões.

O problema é que o preço de uma aposta como essa é muito mais alto do que um jogo simples. Marcar 10 dezenas em apenas 1 volante custa 504 reais, imagine essa loucura? Quem consegue jogar tanto dinheiro em apenas 1 jogo de loteria? Muito poucos, não é? E foi pensando exatamente nisso que as pessoas criaram os bolões.

O que é um bolão? Como fazê-lo?

Um bolão é quando você chama seus amigos e parentes para fazerem uma grande aposta em um único bilhete. No exemplo citado de 10 dezenas marcadas, para concorrer à Quina de São João, se você dividir o preço entre 10 pessoas, cada um precisará pagar somente 70 reais. Se dividir com até 50 pessoas (número máximo) o valor cairá muito mais.

As atendentes das lotéricas costumam ter sempre jogos prontos – vários bolões – pra vender, eles valem muitoa pena em caso de prêmio acumulado ou sorteio especial. Você não precisará organizar nada e terá muita chance de ganhar. E ficará com seu comprovante, o mais importante. Quem costuma jogar com frequência não perde uma oportunidade como essa.

E nada de achar que nunca vai conseguir ganhar porque mora num lugar distante. A loteria não escolhe ganhador baseada no CEP. Pessoas de todo o país já venceram nos sorteios regulares. E nos especiais também! Ao todo foram ganhadores de 19 estados da federação, sendo:

28 de São Paulo

9 de Minas Gerais

6 do Paraná

5 do Distrito Federal e Rio de Janeiro

3 do Espírito Santo

2 da Bahia, Amazonas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará

1 do Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Goiás, Maranhão, Piauí, Santa Catarina e Rondônia.

O Brasil quase todo já foi contemplado durante a Quina das festas juninas. Quem sabe não chegou a sua vez? Para ganhar só precisa de uma coisa: Jogar! Mesmo faltando ainda 1 mês para o sorteio, qualquer apostador já pode fazer sua fezinha. Arrisque-se!