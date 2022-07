7° SG de Bombeiros ganha nova viatura

Para atender região de Santo Antônio da Platina

EXCLUSIVO: O 7° Subgrupamento de Bombeiros Independente, de Santo Antônio da Platina, recebeu um Renault Duster neste fim de semana. O SUV foi incorporado à sede da corporação, comandada pelo major Eziquel Roberto Siqueira.

Ele, o sub-comandante capitão Angelino José de Siqueira, e a tenente Ivna Caroline Dias recepcionaram o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli e o prefeito Professor Zezão, que entregaram a nova viatura.

“Esses veículos são resultados da forte parceria que construímos entre Santo Antônio da Platina e o Governo do Estado. Tenho que destacar o olhar cuidadoso do governador Ratinho Júnior (PSD) com os municípios do interior e a grande administração do Zezão”, disse o parlamentar.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario