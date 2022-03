2º Batalhão conclui treino para uso de metralhadora 9 mm

Com o objetivo de habilitar o uso do armamento pelos policiais

No mês de março deu-se por concluído o primeiro ciclo de instruções itinerantes na área do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que teve por finalidade habilitar os integrantes da unidade para o uso em armamento portátil, especificamente a Submetralhadora Taurus cal. 9 mm.

A partir desse momento, estão aptos para operar o armamento e realizar atividades dentro do ramo de policiamento específico que cada um exerce. As instruções itinerantes têm como propósito além de manter a continuidade do treinamento aos policiais do 2º BPM, mantê-los em seus próprios locais de lotação, sendo que o instrutor vai até eles, poupando-os de grandes deslocamentos, uma vez que o raio atuação do 2º BPM são de mais de 7.664,341 quilômetros quadrados.

O treinamento foi possível graças a colaboração dos clubes e associações de tiro do Norte Pioneiro, Clube e Escola de Tiro FPS em Santo Antônio da Platina, Associação de Tiro Esportivo em Siqueira Campos e Clube de Tiro e Caça Caçador em Ibaiti que gentilmente cederam seus espaços para realização das instruções.