2º BPM executa a “Pronta Entrega V”

Em conjunto com 8º BPM/Paranavaí, 10º BPM/Apucarana, 13º BPM/Curitiba, 14º BPM/Foz do Iguaçu e 26ºBPM/ Telêmaco Borba

Foi realizada na tarde desta sexta-feira, lançamento da “Operação Pronta Resposta V” que vem sendo desencadeada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, com a finalidade de fazer frente ao crime organizado, crimes violentos contra o patrimônio e homicídios.

Para maior efetividade das ações serão empregadas, nesta 5ª fase, equipes de patrulhamento tático da ROTAM, do 8º BPM/Paranavaí, 10º BPM/Apucarana, 13º BPM/Curitiba, 14º BPM/Foz do Iguaçu e 26ºBPM/ Telêmaco Borba.

Segundo, comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, a aplicação desse efetivo será realizada com base no planejamento estratégico da PM paranaense, utilizando informações obtidas pelo Setor de Inteligência da Corporação de forma a dar pronta resposta caso aconteça algum evento crítico, tais como furtos a agências bancárias, explosão de caixas eletrônicos, roubos e outros delitos.