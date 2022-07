Batalhão garante calma em eventos

Policiamento ostensivo tem resultado positivo

O 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho esteve presente em três grandes eventos no Norte Pioneiro, sendo elas nos municípios de Jacarezinho(Fetexas), Festa do Peão de Abatiá (Abatiazão) e Festa do Peão de Rodeio(Pinhalão).

O policiamento foi reforçado nas cidades, inclusive com participação do Batalhão de Choque de Londrina, para que a população pudesse usufruir de momentos de lazer em família.

O comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Emerson Castelo Branco Oliveira, ressaltou que o aumento de efetivo policial é primordial para a segurança do cidadão em eventos com tal magnitude e a presença da Polícia Militar se faz necessário para manutenção da ordem.

O 2º BPM participou da tratativa de todos os eventos junto aos organizadores e prefeitura, que também compartilham do mesmo cuidado com a comunidade, o que ficou demonstrado pelas equipes de segurança particular atuantes nas festividades.

“A parceria entre entidades da esfera pública, governo estadual e municipal é fundamental para o atendimento das necessidades da população,” acentuou o comandante.