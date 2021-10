Norte-pioneirense ajuda vitória de Miss Paraná 2021 (vídeo)

Dezoito candidatas do Estado disputaram nesta semana no Centro Cultural Vera Schubert, em Umuarama, do glamouroso título de Miss Universo Paraná 2021. Após seletivas, o Top 5 foi formado por Marcella Kozinski (Curitiba) e as representantes de Ponta Grossa, Umuarama, Cascavel e Itaipulândia. E agora a vencedora, que defendeu a coroa como Miss Curitiba, seguirá para o Miss Universo Brasil e ao Miss Universo, as principais e mais desejadas competições de beleza do país.