Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Colheita da safra de grãos

As chuvas frequentes no Paraná estão interferindo na colheita do trigo e plantio da safra de grãos, incluindo milho(foto). Segundo o Deral (Departamento de Economia Rural), a situação pode causar prejuízos aos produtores. O órgão aponta que o volume de chuvas acima da média apenas na primeira quinzena de outubro tem preocupado agricultores paranaenses, inclusive do Norte Pioneiro.

Segundo o Deral, o excesso de chuva fez atrasar a colheita da safra de grãos. O Paraná ainda tem cerca de 50% da área plantada a ser colhida. Ao todo, são cerca de 500 mil hectares que ainda não foram

ceifados.

Frigorífico do Peixe

Itambaracá e Andirá concentram grande parte da produção de peixes do Norte Pioneiro, uma das maiores do Estado. Com a abertura do Frigorífico do Peixe, em Cornélio Procópio, o incentivo à piscicultura prevê a abertura de novas vagas de emprego, além de aquecer a economia da região. Por isso, a conservação das rodovias contribui para atrair investimentos e gerar mais riqueza. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse que é preciso incentivar a industrialização do Norte Pioneiro, com mais investimentos em melhoria da infraestrutura, para fortalecer a produção

rural e diversificar o agronegócio.

Itambaracá

Romanelli citou o exemplo de obras contratadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que recuperam trechos desgastados do asfalto da PR-517, entre Itambaracá e o Distrito de São Joaquim do Pontal, conhecido como Pindura. A obra garante mais segurança para o trânsito de cargas e de moradores, com reparos em diversos pontos críticos.

Segurança

Romanelli e o deputado federal eleito Tião Medeiros conversaram com o diretor de Projetos da PMPR, tenente-coronel Paulo Roberto e o major Schena, que apresentaram os novos projetos que estão em andamento na Corporação. Os PMs também agradeceram ao apoio da Assembleia

Legislativa pelos recursos destinados à Polícia Militar. Em especial, na reestruturação do COPOM, que é o setor responsável pelo atendimento 190.

Nova delegacia

Romanelli confirmou a construção do novo prédio da Delegacia de Polícia Civil em Ribeirão Claro. Agora, em parceria com a prefeitura, serão definidos os detalhes da construção, de forma que a Polícia Civil continue prestando serviço exemplar a toda a comunidade. O prefeito João Carlos

Bonato (PSB) disse que a nova delegacia vai substituir a atual no centro da cidade. “Ribeirão Claro precisa e merece mais investimentos, em todos os setores”, disse.

Cornélio Procópio

O 3º CPM (Colégio da Polícia Militar) de Cornélio Procópio comemorou aniversário de quatro anos. O CPM procopense é líder no ranking do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no Paraná. No levantamento, referente ao ano de 2021, o Inep (Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), aponta que o colégio conquistou a maior pontuação entre os estudantes do Ensino Médio.

Santa Cecília do Pavão

A Prefeitura de Santa Cecília do Pavão vai abrir concurso, que irá oferecer 30 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. A Unifil será a banca examinadora, que aplicará a prova e gerenciará todo o processo.

As vagas são para Agente Comunitário de Saúde, Agente Patrimonial, Analista de Sistemas, Assistente Administrativo, Berçarista Cirurgião Dentista, Coletor de Lixo, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Mecânico, Médico Clínico Geral, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas, Pintor, Professor, Professor Pedagogo, Recepcionista Atendente, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia e Tratorista Agrícola. O edital deve ser publicado nos próximos dias.

Cidade Digital

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina lançou o programa “Cidade Digital”, que consiste na modernização de todos os processos administrativos do município e de atendimento ao cidadão. O

atendimento digital acontece integralmente, desde o protocolo até a finalização do atendimento, sem que haja qualquer impressão de papel, contribuindo na agilidade dos procedimentos. Com isso, Santo Antônio da Platina passará a ser de fácil acesso ao cidadão, o que implica em transparência nas contas públicas.

Família Acolhedora

A Prefeitura de Jacarezinho (foto do centro da cidade) está incentivando a comunidade a participar do programa Família Acolhedora. O serviço acolhe crianças e adolescente que estão afastados de suas famílias por medida de proteção, e os abriga em residências de famílias cadastradas. Trata-se de um Serviço de

Acolhimento temporário para crianças e adolescentes, que estão sob medidas de proteção determinadas pela Justiça.

Cada família habilitada a participar receberá, para cobertura das despesas durante o acolhimento, uma “Bolsa Auxilio” mensal, no valor de um salário-mínimo por criança ou adolescente atendido. Caso a criança ou adolescente seja portador de necessidades especiais e doenças graves, o valor da bolsa será acrescido de 50%.