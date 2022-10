Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Cobertura do pleito

As Rádios Vale do Sol FM 100,5 e Difusora FM 102,3 preparam uma completa cobertura do segundo turno marcado para o domingo, dia 30, em Santo Antônio da Platina (foto abaixo do Cartório Eleitoral platinense) e todo o Norte Pioneiro.

Em parceria com o Npdiario, mais de dez profissionais estarão envolvidos diretamente nas informações em tempo real, análises e comentários.

Infraestrutura

O anúncio de obras de infraestrutura em 15 rodovias do Norte Pioneiro, para beneficiar mais de 30 cidades da região, é um incentivo e compromisso do Governo do Paraná com o desenvolvimento regional.

Infraestrutura 2

As obras de conservação vão se estender por 560 quilômetros. O investimento previsto é de R$ 46 milhões. Serão atendidas, na região, as rodovias PR-436, PR-431, PR-151, PR-218, PRC-272, PR-424, e PR-435. As cidades atendidas são Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Cambará, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jacarezinho, Jundiaí do Sul, Leópolis, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina e Sertaneja; Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Guapirama, Ibaiti, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Siqueira Campos e Tomazina.

Infraestrutura 3

Veja o resultado da primeira fase da licitação do DER para obras de manutenção e conservação de três rodovias que cruzam quatro cidades dos Campos Gerais e três do Norte Pioneiro. As obras serão nos trechos das rodovias PR-090, PR-092 e PR-151 que passam por Santana do Itararé, São José da Boa Vista, e Wenceslau Braz, e Curiúva, no Norte Pioneiro.

Jundiaí do Sul

As obras de construção de 23 casas populares em Jundiaí do Sul avançam, com mais de 60% do cronograma já executado. O investimento é de cerca de R$ 2,3 milhões, por meio do programa Casa Fácil Paraná. Além de Jundiaí do Sul, há conjuntos habitacionais entregues em Cambará e Cornélio Procópio e obras em andamento em Curiúva, Figueira, Jacarezinho, Rancho Alegre e Ribeirão Claro.

Bandeirantes

A Companhia da Polícia Militar de Bandeirantes terá sede própria em breve. O deputado Luiz Cláudio Romanelli afirmou que já há recursos garantidos para a construção do novo espaço e que o processo aguarda a definição do terreno onde o edifício será erguido. Ele explica que o projeto foi elaborado para que a unidade da PM seja transformada em Companhia Independente, agregando mais policiais ao efetivo local.

Desenvolvimento

Romanelli afirmou que deseja contribuir ainda mais com o desenvolvimento de Bandeirantes, por meio da implantação do parque industrial, além de ajudar o município a levar mais casas populares para atender a população de baixa renda. Ele também citou os investimentos na modernização de estradas rurais, uma demanda grande da região. Segundo ele, a melhoria das estradas rurais será uma das prioridades do governador Ratinho Junior (PSD) no segundo mandato.

Destaque

Três equipes formadas por alunos da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Ciência da Computação do Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, conquistaram os primeiros lugares da Hackathon, maratona de soluções realizada durante a GeniusCon 2022. A equipe Garage Sprint Code alcançou o 1º lugar com o projeto AgroLug, que busca solucionar o problema de locação de máquinas agrícolas e melhorar a busca de prestação de serviço local, a fim de unir a comunidade de agricultores da região.

Destaque 2

A equipe PET 2 levou o 2ª lugar na competição com o projeto de um biofertilizante criado a partir de riso bactérias, a fim de substituir o uso de agroquímicos na produção agrícola, principalmente de soja. Já a equipe PET 1 alcançou a 3ª colocação, com o desenvolvimento de um projeto de produção de biomassa derivada da produção agropecuária.

Assaí

A Prefeitura de Assaí realizou a 1ª Caminhada Outubro Rosa, como ação da Campanha de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero e Câncer de Mama. A largada partiu em frente do Terminal do Estudante e a chegada na Lagoa Kato. Antes da caminhada, foi servido um café da manhã aos participantes.

Dia do Professor

Foi comemorado o Dia do Professor. Nada mais justo do que homenagear a quem contribui com a construção do conhecimento. Embora às vezes injusta, a profissão de professor é a única que atua efetivamente na formação de todos os outros profissionais, pois somente a educação pode transformar pessoas, que transformam o mundo. E o professor é o principal agente da construção e transformação da sociedade. Parabéns, professores e professoras.

Pré-candidatos em 2024

Daqui dois anos teremos eleições novamente. No pleito do dia seis de outubro de 2024, escolheremos os futuros prefeitos e vereadores e a disputa já se iniciou.

Alguns e algumas tentarão reeleição e outros os primeiros mandatos. Em breve, haverá novidades.