Norte Pioneiro em Revista Semanal

Desrespeito

O Paraná ficou de fora de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo, que não apontou nenhum destino paranaense entre os 25 escolhidos como tendência para visitação em 2022. Segundo o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), as atrações turísticas do Paraná, sobretudo do Norte Pioneiro, precisam ser melhor trabalhadas para trazer mais turistas ao Estado. Ele lastimou a ausência inclusive das Cataratas do Iguaçu na lista do Ministério e ressaltou que há ainda opções como a região da Angra Doce. “Não faltam atrativos turísticos em todas as regiões paranaenses”, reforça.

Ribeirão Claro

Estudantes e moradores da Prainha da Cachoeira, em Ribeirão Claro, comemoraram mais uma conquista, a conclusão da reforma da Escola Municipal Professora Ana Pinheiro. O imóvel passou por uma reestruturação completa, visando dar mais alegria, cores, conforto e inspiração aos alunos e professores neste início de ano letivo. A escola atende cerca de 100 alunos entre 5 e 14 anos, O investimento foi de cerca de R$ 140 mil.

Sapopema

A comunidade da Vila Teixeira, em Sapopema, vai ganhar uma nova Unidade Básica de Saúde. A prefeitura já definiu o local onde será construída a UBS. Também serão entregues em breve novos equipamentos para melhorar o atendimento à Saúde. Outros investimentos também estão transformando o perfil econômico da cidade, que tem forte vocação para o turismo rural e de aventura.